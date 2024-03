Objavljeno: 12.3.2024 08:00

Samsung predstavil večja telefona srednjega razreda

Samsung je predstavil svojo linijo srednjega razreda pametnih telefonov za leto 2024, ki na račun manj zmogljive strojne opreme in nabora funkcij kupce novači s prijaznejšimi cenami.

Med novimi modeli Samsungovega srednjega razreda izstopata Galaxy A55 in A35. Oba se ponašata s 6,6-palčnim Super AMOLED zaslonom, ločljivostjo FHD+ (2220x1080) in osveževanjem 120Hz. Oba modela vključujeta funkcijo Samsung Vision Booster, ki prilagaja barvni ton zaslona glede na svetlobne pogoje v okolici naprave. Galaxy A55 naj bi poganjal Exynos 1480, medtem ko naj bi se A35 zanašal na nekoliko počasnejšega Exynosa 1380. Ena glavnih razlik med telefonoma bo kamera. Oba imata tri zadnje kamere, 50MP glavno kamero in 5MP makro lečo, a uporablja dražji A55 12MP ultra širokokotni senzor, medtem ko ima A35 bolj vsakdanji širokokotni objektiv z 8MP. Poleg tega ima A55 spredaj kamero 32MP, A35 pa le 13MP. Oba uporabljata optično in video digitalno stabilizacijo slike (OIS in VDIS). Umetno inteligentnih zmožnosti paradnega konja Galaxy S24 telefona ne bosta imela, so pa Korejci prvič v svojih cenovno ugodnejših napravah vključili zavarovano sistemsko okolje Knox Vault.

Telefona bosta naprodaj že v mesecu marcu za približno 500 in 400 evrov.