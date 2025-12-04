Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 4.12.2025 09:00 | Teme: samsung, galaxy, android, pametni telefon

Samsung predstavil trojno zložljiv telefon

Samsungov novi Galaxy Z TriFold je eden najbolj drznih telefonov doslej.

Trojno preklopna oblika, ki se popolnoma zapre navznoter, prinaša ogromen 10-palčni zaslon, procesor Snapdragon 8 Elite, sistem s petimi kamerami ter osrednjim tipalom 200 MP in 16 GB pomnilnika RAM v napravi, ki tehta 309 gramov. Telefon ima vgrajen opozorilni sistem, ki vibrira in utripa, če ga poskušamo zapreti na napačen način, kar je precejšnja izboljšava v primerjavi z nekaterimi tekmeci. TriFold je idealen za ljubitelje filmov in iger. Njegov širok Dynamic AMOLED zaslon z ločljivostjo 2160 x 1584 je veliko primernejši za gledanje videoposnetkov kot bolj kvadratni zasloni običajnih prepogljivih telefonov. Velika baterija s kapaciteto 5.600 mAh omogoča dolge filmske maratone ali igranje iger brez skrbi, da bi telefon hitro omagal.

Prava vrednost telefona naj bi se po prvih preizkusih pokazala pri delu. Desetpalčni zaslon omogoča pravo večopravilnost, od e-pošte do dokumentov in aplikacij, razporejenih drugo ob drugem, največja prednost pa je izboljšana DeX izkušnja, kjer lahko namizni način prvič zaženemo brez zunanjega monitorja. Z bluetooth tipkovnico in miško se telefon praktično prelevi v prenosnik.

Telefon bo v Južni Koreji, Singapurju, Združenih arabskih emiratih, na Kitajskem in Tajvanu na voljo še letos. Drugod ga bomo dobili v začetku prihodnjega leta. Cena še ni znana, a vemo, da ne bo nizka.

CfcQDvoFPJQ

