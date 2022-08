Samsung predstavil SSD 990 Pro

Novi pogoni NVME prinašajo še višje hitrosti od svojih predhodnikov, hkrati naj bi porabili do 50% manj energije.

Pri Samsungu trdijo, da naj bi ti novi pogoni praktično dosegli najvišje teoretične hitrosti vmesnika PCIe 4.0 (pogoni za prihajajoči PCIe 5.0 bodo seveda še hitrejši). Hitrosti zaporednega branja bodo do 7.450 MB/s, pisanja pa do 6.900 MB/s, predhodnik 980 Pro ima hitrosti do 7.000 MB/s pri pisanju ter 5.100 MB/s pri branju. Novi pogoni bodo imeli dodano hladilno ploščico za boljše odvajanje toplote, na voljo bodo tudi modeli z večjimi hladilnimi rebri in celo modeli z osvetlitvijo RGB. Cena modela 1 TB naj bi bila brez davka 180 dolarjev, torej pričakujemo, da bodo cene pri nas dobrih 200 EUR za 1 TB. Ob začetku prodaje bosta na voljo modela 1 in 2 TB, prihodnje leto pride še večji model z 4 TB.