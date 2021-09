Objavljeno: 21.9.2021 14:10

Samsung predstavil slikovno tipalo z 200 MP

Samsung je objavil nekaj več podrobnosti o prihajajočem slikovnem tipalu ISOCELL HP1 ki bo ponujal kar 200 milijonov pik.

Novo tipalo lahko deluje kot več različnih tipal, pri tem pa uporablja algoritem, ki temelji na globokem učenju. V praksi lahko združuje pike v različnih kombinacijah, denimo po 16 pik naenkrat, kjer imamo na voljo končno ločljivosti 12,5 milijonov pik. Podpira tudi t.i. »multisampling«, kjer vsaka pika izvede več meritev in procesorju sporoči povprečno vrednost svetlobe. Zanimiva funkcija je tudi »Staggered HDR«, kjer se združi več ločenih, različnih zajemov. Smart ISO to razširi še na zajeme pri različnih vrednostih ISO, to bo na voljo tudi pri zajemu videa HDR.

Niso sicer še objavili, kdaj bomo omenjeno tipalo srečali v kakem pametnem telefonu, po govoricah sodeč pa naj bi bil prvi Xiaomi. Ti so bili tudi prvi, ki so pred časom ponudili telefon s Samsungovim tipalom z 108 milijoni pik.

5ABOSZDpebk