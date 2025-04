Objavljeno: 10.4.2025 07:00

Samsung predstavil robota za dnevno sobo

Samsung je danes predstavil gospodinjskega robota Ballie, ki bo na prodaj poleti in bo v sodelovanju z Googlom imel integrirani model Gemini AI. Podrobnosti o operacijskem sistemu in senzorjih niso razkrili, a po navedbah o multimodalnosti in iz predhodnih informacij lahko sklepamo, da bo razpoznaval glasovne in vizualne dražljaje. Poslušal in gledal bo.

Prve prototipe Ballieja so pokazali že leta 2020, nato pa je obtičal v dolgem razvoju, ki je trajal pet let. Na lanskem CES-u smo videli že sorazmerno izpopolnjeno verzijo, ki so jo obljubljali še istega leta, a se to ni zgodilo. Letos pa naj bi bil zares nared.

Robot ne bo opravljal nobenih fizičnih opravil, temveč bo bolj podoben papagaju. Znal bo pozdraviti, povprašati po počutju in odgovarjati na vprašanja, obnašal se bo tudi kot tajnica oziroma asistent. Če imamo dovolj pametno domovanje, bo lahko skrbel tudi zanj, denimo za luči, in seveda za uporabnika, denimo z nasveti o telovadbi in prehrani.

Samsung