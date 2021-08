Objavljeno: 12.8.2021 12:30

Samsung predstavil Galaxy Z Fold 3 in Galaxy Z Flip3

Pri Samsungu so predstavili dva nova preklopna telefona, modela Z Fold 3 in Z Flip3.

Gre seveda za naslednika modelov Z Fold 2 in Z Flip – pri slednjem so torej preskočili številko 2 in poenotili imenovanje obeh modelov. Prvi, torej model Fold, se preklaplja po vertikali, torej enako kot knjiga, drugi, model Flip, pa po horizontali, torej kot stari »clamshell« telefoni. Oba sta draga, model Fold 3 velja od 1800 EUR naprej, Flip 3 pa od 1000 EUR naprej.

Fold 3 cilja na najzahtevnejše uporabnike, ob razprtju ponudi 7,6 palčni zaslon, pod katerim je skrita tudi kamera. Na zunanji, prednji strani, je še dodatni, 6,2 palčni zaslon. Oba uporabljata matriko AMOLED in ponujata osveževanje do 120 Hz, zunanji zaslon uporablja Gorilla Glass Victus, enako tudi steklena zadnja stranica, okvir pa je iz aluminija. Notranji zaslon je seveda plastičen, a pravijo, da naj bi bil zaščitni sloj 80 odstotkov močnejši kot prej. Hkrati je naprava vodotesna po standardu IPX8, torej zdrži potop 30 minut v metru globine. Povedano drugače, telefon je občutno trpežnejši od svojega predhodnika.

V uporabi je Qualcommov najzmogljivejši procesor tega trenutka, Snapdragon 888, zraven je 12 GB pomnilnika, izbiramo lahko med 256 ali 512 GB prostora. Manjše razočaranje je sicer fotografski sklop, saj uporablja enaka tipala kot predhodnik (torej 12 milijonov pik), na voljo pa so trije objektivi, novost je le optična stabilizacija pri teleobjektivu. Telefon seveda podpira tudi omrežja 5G. Zanimiva je tudi vključitev pisala S-Pen, znanega iz serije Note. Letos naj ne bi naredili novega modela Note, zato naj bi ta Fold ciljal tudi na dosedanje uporabnike beležnic. Je pa nenavadno, da deluje pisalo le z notranjim zaslonom, z zunanjim pa ne.

Druga novost je telefon Flip 3. Ta se, za razliko od modela Fold, odpira navzgor, kot žepno ogledalce ali stari preklopni telefoni. Notranji zaslon meri 6,7 palca, tudi tu je na voljo osveževanje do 120 Hz. Pri obeh telefonih se bo to osveževanje prilagajalo dogajanju na zaslonu, ukrep je namenjen varčevanju z baterijo. Na vrhu zaslona je izrez za kamero, slednja tako ni skrita pod zaslonom kot pri modelu Fold. Zaslon naj bi imel zaščitni sloj, ki je 30 odstotkov trpežnejši kot pri predhodniku. Na zunanji strani dobimo majhen statusni zaslon – ta je štirikrat večji kot pri predhodniku, a na njem bomo še vedno le preverili obvestila, uro in podobno.

Strojna oprema je podobna kot pri dražjem bratu, torej Snapdragon 888, pomnilnika je 8 GB, prostora pa 128 ali 256 GB. Fotoaparat uporablja enaka tipala kot pri modelu Fold, gre torej za starejša tipala ločljivosti 12 MP, je pa tu le dvojni fotoaparat, torej nimamo teleobjektiva.

Telefona sta že na voljo za prednaročilo, model Flip 3 pa smo pri Monitorju tudi že dobili na preizkus.