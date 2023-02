Objavljeno: 1.2.2023 22:00

Samsung predstavil Galaxy S23

V San Franciscu smo se udeležili uradne svetovne predstavitve nove družine telefonov Galaxy S23.

Kot smo že navajeni so predstavili tri telefone: najzmogljivejši Galaxy S23 Ultra, nekoliko cenejši model Galaxy S23+ ter osnovni model Galaxy S23 (predvidevamo, da bi lahko čez nekaj časa predstavili še cenejši model FE, vsaj po dosedanjih izkušnjah).

Pri oblikovanju so ostali pri potezah prejšnje generacije - pravzaprav zelo težko ločimo nove telefone od sedanjih modelov S22. Osnovni S23 ter večji S23+ imata tako nekoliko bolj zaobljene robove ohišja, zmogljivejši model Ultra pa ostaja pri bolj pravokotnih linijah z rahlo zaobljenim robom, tudi s pisalom, ki se vstavi v rob ohišja (kot nekoč pri modelih Note). Zadaj še vedno dominira fotografski sklop, postavljen ob robu aparata, osnovna modela nadaljujeta s tremi objektivi, model Ultra pa ima na zadnji strani štiri objektive.

Tu pride prva posebnost omenjenega modela, Samsungovo novo fotografsko tipalo s kar 200 MP (predhodnik je imel tipalo z 108 MP). Gre za njihovo lastno tipalo Isocell HP2, predstavljeno pred kratkim, v praksi pa gre seveda za združevanje svetlobnih pik za doseganje boljših fotografskih rezultatov. Telefon pozna nekaj različnih načinov združevanja, odvisno od konteksta. Pri nočni fotografiji tako združi po 16 svetlobnih pik, s tem pridemo boljšega zajema svetlobe ob manjšem šumu (seveda ob pomoči naprednih algoritmov). Pri bolj navadni, dnevni fotografiji, pa združi po štiri pike za boljše podrobnosti (fotografijo ločljivosti 50 milijonov pik). Več pik s pridom koristi tudi za bolj natančno ter hitrejše ostrenje, pa tudi za boljše prepoznavo objektov, s tem dosega boljše rezultate pri obdelavi fotografij, denimo pri portretih, ki sedaj bolj natančno prepozna naša očala, lase, itd, in jih bolje loči od ozadja.

Načeloma smo bili že pri predhodniku zelo zadovoljni s fotografsko zmogljivostjo, po prvih vtisih je novinec še boljši, sploh v slabih svetlobnih pogojih. Poleg tega glavnega tipala so na voljo še ultra-široki objektiv ter dva teleobjektiva, eden s 3-kratnim zumom, drugi z desetkratnim, enako torej kot pri predhodniku. Osnovna modela uporabljata tipalo s 50 MP pri glavnem aparatu, zraven je še ultra-široki objektiv ter teleobjektiv s 3-kratnim zumom. Telefoni imajo sedanjo (ločeno) aplikacijo Expert RAW vgrajeno kot način v osnovni fotografski aplikaciji.

S23 Ultra prinaša tudi novi Qualcommov procesor Snapdragon 8 Gen2 s pripisom “for Galaxy”. Tokrat bodo vsi modeli uporabljali Qualcommove procesorje, torej ne bomo več srečali Samsungovih procesorjev Exynos. Po njihovih besedah naj bi bil procesor za 34% zmogljivejši kot pri predhodniku, grafični procesor pa za 40%. Posebej so poudarili zmogljivost pri igrah, tudi s podporo tehnologije Ray Tracing (sicer je število iger, ki to podpira, še vedno omejena, vseeno hitro raste). Izboljšali so tudi hladilni sistem z večjo parno komoro (“vapor chamber”), baterija je ostala enako zmogljiva kot pri predhodniku (5.000 mAh), zaradi izboljšav pri delovanju pa naj bi telefon vseeno zdržal 20% dlje kot prej.

Poudarjajo tudi uporabo vse več recikliranih materialov - poleg plastike tudi pri aluminiju in steklu. Telefoni uporabljajo steklo Corning Gorilla Glass Victus 2 z 22% deležem recikliranega stekla, embalaža pa namesto plastike uporablja recikliran papir.

Telefoni so že na voljo v predprodaji, sicer pa steče prodaja 17. februarja. Cene so višje kot pri predhodnikih, model Ultra bo veljal od 1.399 EUR dalje, S23+ bo od 1.199 EUR, osnovni S23 pa od 949 EUR.