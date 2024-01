Samsung predstavil boljši disk SSD

Samsung je predstavil svoj najnovejši notranji disk SSD 990 Evo, ki prinaša izboljšave v zmogljivosti in energetski učinkovitosti v primerjavi s prejšnjim modelom 970 Evo Plus.

Samsungov disk 990 Evo je zasnovan, kot pravi naslednik 970 Evo Plus, ki je trenutno priporočena izbira za Gen3 NVMe SSD. Novi korejski disk sodeluje z vmesniki PCIe 5.0 in PCIe 4.0, kar zagotavlja široko združljivost z različnimi sistemi. Ponuja do 43-odstotno izboljšanje zmogljivosti v primerjavi z 970 Evo Plus, z bralnimi hitrostmi do 5.000 MB/s in pisalnimi hitrostmi do 4.200 MB/s. Je do 70-odstotno energetsko učinkovitejši in aktivno varčuje z baterijo prenosnikov, ki uporabljajo ta SSD. Samsung je poskrbel tudi za učinkovito uravnavanje toplote diska, ki omogoča visoko zmogljivost brez tveganja za integriteto. Disk podpira Microsoftov način spanja Microsoft Modern Standby, ki omogoča internetno povezljivost in prejemanje obvestil v stanju nizke porabe energije.

Cene diskov Samsung 990 Evo SSD se pričnejo pri 125 USD za velikost 1TB. Diski imajo petletno omejeno garancijo.