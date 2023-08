Samsung predstavil aplikacijo, s katero dva telefona iPhone delujeta kot Galaxy Fold

Korejci v svojih reklamnih akcijah večkrat ciljajo na podjetje iz Cupertina in nič drugače ni tokrat, ko predstavljajo posodobljeno aplikacijo Try Galaxy, s katero dva telefona iPhone posnemata delovanje zložljivega Galaxy Folda.

Nova verzija programa Try Galaxy lastnikom Applovih telefonov omogoča, da z dvema napravama doživijo občutek uporabe zložljivega telefona. Aplikacija uporablja dva povezana telefona iPhone in na vsakem zaslonu prikaže polovico zahtevane vsebine. Če sta napravi zlepljeni skupaj, dobi uporabnik občutek enotnega, večjega zaslona, ki je primerljiv z zaslonom Samsungovega telefona Galaxy Z Fold. Ampak to ni vse. Aplikacija ne ponuja le simulacije velikosti in razmerja zaslona, temveč celovito izkušnjo Samsungovega uporabniškega vmesnika One UI 5.1.1. To pomeni, da lahko uporabniki operacijskega sistema iOS preizkusijo različne funkcije, ki jih na svojih telefonih ponuja Samsung, na primer hitro deljenje datotek Quick Share ali digitalnega zdravnika Samsung Health.

Aplikacija je brezplačno na voljo za prenos na spletni strani trygalaxy.com.