Samsung povečuje vlaganja v razvoj

Samsung je v zadnjem četrtletju povečal vlaganja v razvoj, od januarja pa do marca letos so temu namenili okoli 4,3 milijard dolarjev.

Skupaj je to okoli 10% prihodkov družbe, kar je največji delež doslej. To je sicer primerljivo z Applom, kjer so v prejšnjem četrtletju za razvoj namenili okoli 4,2 milijarde dolarjev (slabih 8% prihodkov). Samsung ima po svetu v lasti sicer čez 180.000 patentov.

Koronavirus je močno načel trg pametnih telefonov – svetovno naj bi se skrčil za okoli 30%, po neuradnih podatkih naj bi v Sloveniji zabeležili okoli 70% nižjo prodajo telefonov. Pri Samsungu so sicer že marca povedali, da situacija okoli koronavirusa ne bo vplivala na razvojne načrte.