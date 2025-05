Samsung postaja zvočna velesila

Samsungova podružnica Harman International bo za 350 milijonov ameriških dolarjev v gotovini kupila avdio oddelek podjetja Masimo, znanega po blagovnih znamkah Sound United.

Prevzem vključuje priznane blagovne znamke Bowers & Wilkins, Denon, Marantz in Polk Audio. Harman, ki je v lasti Samsunga od leta 2017, že nadzoruje vrsto prestižnih blagovnih znamk iz sveta zvoka, kot so JBL, Harman Kardon, AKG in Mark Levinson. Z novo združitvijo Harman nadaljuje konsolidacijo vodilnih proizvajalcev na trgu potrošniške zvočne opreme. Predsednik Harmanove divizije za življenjski slog Dave Rogers je v izjavi poudaril, da gre za združitev podjetij s skupno dediščino inovacij in kakovosti. Kot je dodal, bodo združene ekipe in produktne linije potrošnikom omogočile širšo izbiro ter še izboljšale konkurenčnost na trgu. Med pridobljenimi znamkami ima Bowers & Wilkins bogato zgodovino s kultnimi izdelki, kot sta zvočnika Nautilus in Zeppelin, Denon pa je znan kot pionir v uvajanju CD predvajalnikov. Samsung vidi velik potencial v integraciji teh tehnologij v svojo širšo ponudbo naprav, od televizorjev in pametnih telefonov do slušalk in zvočnih sistemov.

S tem prevzemom, ki naj bi bil v celoti izveden do konca leta 2025 želi Samsung utrditi svoj položaj vodilnega globalnega ponudnika potrošniške zvočne opreme, kjer je podružnica Harman že sedaj na primer imela 60-odstotni tržni delež na področju prenosnih zvočnikov v preteklem letu.