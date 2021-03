Samsung: Pomanjkanje čipov se stopnjuje

Že od konca minulega leta pišemo o pomanjkanju čipov, ki ga očitno še ne bo tako hitro konec. Nasprotno, čedalje več proizvajalcev računalniške opreme glasno tarna, da postaja situacija nevzdržna. Zadnji je Samsung, ki je opozoril, da se je pojavilo resno neravnotežje na trgu. Prizadeta ni več le avtomobilska industrija.

Konec minulega leta je prva resno opozorila na situacijo avtomobilska industrija, kar je marsikoga presenetilo. A moderni avtomobili so skorajda računalniki na kolesih, zato so posledice pomanjkanja čipov – nekoliko so si bili krivi tudi sami, ker so ob začetku pandemije zaradi padca prodaje avtomobilov odpovedovali naročene čipe – občutili zgodaj. In jih še vedno čutijo. Volkswagen je ta teden sporočil, da so morali izdelati 100.000 avtomobilov manj, ker niso dobili dovolj čipov. Honda je sporočila, da bodo prihodnji teden ustavili proizvodnjo v večini ameriških in kanadskih tovarn.

Težave se sedaj širijo dalje. Tudi Qualcommovih čipov, ki jih proizvajata Samsung in TSMC, ni dovolj, kar vpliva na vse proizvajalce telefonov razen Apple. Naslednji v vrsti so očitno proizvajalci LCD-jev, saj proizvodnja integriranih vezij za zaslone ne sledi več povpraševanju. Tudi Foxconn, ki proizvede največ iPhonov, je poudaril, da bo še nekaj časa trajalo, da se povpraševanje in ponudba uravnata, trenutno pa zaznavajo veliko pomankanje čipov. Samsung pa je dejal, da novega telefona Galaxy Note letos morda sploh ne bodo predstavili.

Bloomberg