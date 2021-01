Samsung pokazal nekaj različnih robotov

Samsung je na digitalnem sejmu CES pokazal nekaj različnih robotov, najzanimivejši je Bot Handy, ki s pomočjo umetne inteligence pomaga pri domačih opravilih.

Robot prepozna objekte različnih oblik in velikosti, oceni njihovo težo in trdoto. S tem lahko prilagodi silo, ki jo uporabi pri svojem prijemu vsakdanjih predmetov. Gre sicer še za razvojni projekt, ki prikazuje, kaj nas čaka v prihodnosti. Ob njem so sicer napovedali tudi druge, bolj praktične robote, denimo novi robotski sesalnik JetBot 90 AI+, ki se z naprednimi tipali bolje izogne kablom in majhnim objektom.