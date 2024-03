Samsung nesrečno promoviral Applov telefon

Samsung je na družbenih omrežjih promoviral video posnetek s koncerta Rihanne, misleč, da je bil posnet s telefonom Galaxy S24 Ultra.

Brazilska veja korejskega podjetja Samsung je na družabnem omrežju X promovirala odličen posnetek s koncerta pevke Rihanne. Video posnetek, ki prikazuje hitro približevanje in oddaljevanje, je bil posnet v slabo osvetljenem okolju, kar poudarja napredek v nočni in slabo osvetljeni fotografiji in videografiji, ki so ga dosegli proizvajalci pametnih telefonov. Misleč, da je za kakovost posnetka zaslužen njihov izdelek, so objavo pri Samsungu komentirali z besedami: »Prišel sem samo pokazati moč mojega Galaxy S24 Ultra.« Ko je ustvarjalec posnetka objavil metapodatke, ki so razkrivali, da je bil video dejansko posnet pred dvema letoma in s telefonom iPhone 13 Pro Max, so brazilski Korejci svoj komentar izbrisali.

