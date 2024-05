Samsung ne želi, da bi sami popravljali njihove telefone

Sodelovanja med iFixit in Samsungom je konec, saj slednji z visokimi cenami delov in oblikovanjem naprav z veliko uporabe lepila otežuje popravila.

Po besedah Scotta Heada iz iFixit so se med vzpostavljanjem ekosistema soočali z ovirami, ki so vzbujale dvome o Samsungovi zavezanosti k bolj dostopnim popravilom. Cene rezervnih delov so bile tako visoke, da so številni potrošniki raje zamenjali svoje naprave, kot pa jih popravljali. Naprave Samsung Galaxy so bile zasnovane tako, da so bile težko razstavljive zaradi obsežne uporabe lepila, kar je povzročilo dodatne stroške pri popravilih, saj so uporabniki morali kupovati komplete vnaprej zlepljenih baterij in zaslonov namesto posameznih delov.

Sodelovanje se bo uradno končalo 17. junija. Pri iFixit bodo še naprej prodajali komplete in dele za Samsungove naprave, vendar brez uradnega partnerstva s Korejci. Prav tako ne bodo več s Samsungom sodelovali pri razvoju novih priročnikov za popravila. Vodstvo spletišča iFixit verjame, da Samsung ni zainteresiran za omogočanje popravil na širši ravni, saj to ne prinaša neposrednih finančnih koristi. Poleg tega je Samsung od pogodbenikov zahteval, da naprave z neoriginalnimi deli takoj razstavijo in poročajo o uporabi nepooblaščenih delov. Pristop je povzročil dodatno nezadovoljstvo pri neodvisnih servisih. Nekatere regije, kot je Evropska unija in Oregon v ZDA, so sprejele zakonodajo za zaščito pravic potrošnikov pri popravilih naprav, kar pomaga neodvisnim servisom pri poslovanju.

Spletišče iFixit je že pred napovedanim koncem sodelovanja kritiziralo Samsungove prakse, zlasti njihov program ponovne uporabe naprav, ki je bil omejen zaradi nezmožnosti odklepanja zagonskih nalagalnikov na starejših napravah.