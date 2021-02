Samsung lastni oblak prenaša na Microsoft

Uporabniki storitev Samsung Cloud (to so bolj ali manj vsi, ki so si na telefonih uredili Samsung račun) so začeli prejemati obvestila, da bodo določene funkcije nehale delovati.

Od konca junija letos ne bo več podprta sinhronizacija galerije in Drive za shrambo »Mojih datotek«, podatki pa bodo izbrisani. Hkrati bodo prekinili naročniške pakete za t.i. Premium shrambo in preostanek denarja vrnili uporabniku. Te funkcije bo no novem prevzel Microsoft OneDrive, uporabniki imajo do konca marca čas, da obstoječo sinhronizacijo prenesejo iz Samsung Cloud na OneDrive.

Še naprej bodo delovale druge funkcije Samsung Cloud, denimo varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov, kot so stiki, koledar in zapiski. Pri tem se seveda sprašujemo, če ne bo morda tudi te s časom doletela enaka usoda.

Raznolikost ponudnikov je sicer storitev koristna, a verjamemo, da se Samsungu pač ne izplača vzdrževanje lastnega oblaka, sploh pri večjih količinah podatkov, kar fotografije in druge večje datoteke vsekakor so.

Podrobna navodila o tem, kako obstoječo sinhronizacijo prenesti v OneDrive, so na voljo na Samsungovi strani.