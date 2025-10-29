Objavljeno: 29.10.2025 08:00

Samsung je pokazal tridelni telefon

Samsung je na srečanju skupine APEC v Južni Koreji prvič javno predstavil svoj novi trojni zložljivi telefon, ki s tremi zasloni in dvema pregiboma prinaša nov format mobilne naprave.

Predstavljeni telefon je prototip naprave, ki bo javnosti po poročanju korejskih medijev na voljo že letošnjega novembra ali decembra. Naprava, katere imena še ne poznamo, se v zloženem stanju ponaša z zunanjim 6,5-palčnim zaslonom, ko pa se razpre, ponudi tablični format z 10-palčnim zaslonom. To jo uvršča med največje zložljive telefone doslej in presega 8-palčne zaslone pri dosedanjih modelih z enim pregibom, kot je Galaxy Z Fold 7. Za razliko od tridelnega modela Mate XT podjetja Huawei, ki se zloži v obliki črke Z, Samsungov telefon uporablja obliko G, kjer se oba kraka zapirata navznoter. Čeprav je prototip v stekleni vitrini razkrival zunanjo in notranjo kamero, Samsung še ni pokazal samega mehanizma zlaganja. Prav tako ni znano, kako se bo naprava odrezala na področju vzdržljivosti, zmogljivosti in cene. Slednja bo zagotovo višja od dvodelnega Galaxy Z Fold 7, ki pri nas stane krepko čez dva tisočaka.

o03QWnM5M9s