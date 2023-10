Samsung in Hynix izvzeta iz ameriških omejitev izvoza čipov na Kitajsko

ZDA še vedno omejujejo izvoz oziroma prodajo svojih čipov na Kitajsko, kar povzroča preglavice tudi proizvajalcem iz drugih držav, ki imajo tam svoje tovarne. Značilen primer je Južna Koreja, kjer sta imela Samsung in Hynix doslej težave, ko sta morala pridobivati dovoljenja za izvoz čipov do svojih kitajskih tovarn. Sedaj sta dobila permanentni licenci.

To pomeni, da lahko Samsung in Hynix brez dodatnih licenc in dovoljenj oskrbujeta svoje kitajske tovarne z vsemi čipi in opremo, tudi tisto na ameriškem seznamu za izvozne omejitve. S tem so se negotovosti pomembno zmanjšale, so sporočili z južnokorejskega ministrstva za gospodarstvo. To je posebej pomembno za južnokorejsko polprevodniško industrijo, katere pomembna stebra sta prav Samsung in Hynix, ki pa poleg tega proizvajata še marsikaj drugega.

Samsung in Hynix sta namreč največji in drugi največji proizvajalec pomnilnika na svetu, večino tovarn pa imata prav na Kitajskem, kamor sta vložila milijarde dolarjev. Skupaj obvladujeta 70 odstotkov svetovnega trga DRAM in 50 odstotkov trga NAND. V podjetjih so zato odločitev pozdravili kot dokaz dobrega sodelovanja med ameriško in južnokorejsko vlado.