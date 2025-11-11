Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 11.11.2025 08:00 | Teme: android, samsung, galaxy, pametni telefon

Samsung Galaxy S26 Plus se pokaže!

Steve H. McFly, bolj znan kot OnLeaks, je na spletišču Android Headlines objavil sliko prihajajočega Samsungovega telefona.

Še pred dvema mesecema je kazalo, da model Galaxy S26 Plus sploh ne bo ugledal luči dneva. Namesto srednje velikega paradnega konja naj bi podjetje stavilo na ultra tanek model z oznako Edge. Zdaj pa se zdi, da so se stvari povsem obrnile: Edge je domnevno odpovedan, S26 Plus pa je znova v igri in že razkrit v prvih slikah, ki temeljijo na pobeglih specifikacijah.

Podoba prihajajočega S26 Plus je precej zadržana in znana, a vseeno prinaša nekaj novosti. Najopaznejša je nova zasnova kamere na zadnji strani, kjer so trije objektivi postavljeni nad ožjim, dvignjenim otočkom. Debelina ostaja enaka kot pri modelu S25 Plus, zaslon velikosti 6,7 palca, enakomerni robovi in estetsko poenostavljen zadnji del pa kažejo, da Samsung stavi na prepoznavno eleganco in preverjeno formulo.

Uradne informacije o telefonu še čakamo, a če gre soditi po preteklih predstavitvah, lahko Galaxy S26 Plus pričakujemo v začetku leta 2026.

