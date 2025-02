Samsung bo predstavil trojno zložljiv telefon

Samsung se pripravlja na splavitev trojne zložljive naprave, ki se bo razprla v 10-palčno tablico.

Po poročanju Android Headlines, ki se sklicuje na analitika Rossa Younga, bo prihajajoči Samsungov telefon imel dva zaslona. Zunanji bo zložen meril 6,49 palca, ob odprtju pa se bo raztegnil na 9,96 palca. Nova zasnova G naj bi odpravila nekatere težave, s katerimi so se soočali prejšnji zložljivi telefoni, na primer Huawei Mate XT, ki se zloži v obliki črke Z in ima del zaslona nezaščiten. Notranji zaslon bo v zloženem stanju tako v celoti skrit in zaščiten pred praskami. Ker bo imela naprava dva ločena zaslona, bo morda debelejša in dražja od konkurence. Za zdaj napravo imenujejo Galaxy G Fold, kar se ujema z obstoječimi Samsungovimi serijami Galaxy Z Fold in Z Flip. Trenutno še ni potrjenih informacij o procesorju, kamerah in ceni, vendar je proizvodni cilj manj kot 300.000 enot, kar pomeni, da bo telefon morda težko dobiti.

Pričakovani izid je tretje četrtletje leta 2025, skupaj z modeli Galaxy Z Fold 7 in Z Flip 7. Samsung bo tako eden prvih, ki bo ponudil trojno zložljiv telefon na globalnem trgu, saj je Huawei za zdaj omejen na kitajski trg.