Objavljeno: 5.11.2025 15:00

Samsung bo izboljšal televizijsko izkušnjo

Nova generacija standarda HDR10+, imenovana HDR10+ Advanced, prinaša funkcijo Intelligent FRC.

Samsung je predstavil standard HDR10+ Advanced, ki bo z zmožnostjo Intelligent FRC omogočal bolj prefinjeno in nadzorovano uporabo glajenja gibanja (ang. Motion smoothing). Slednje je v preteklosti pogosto razdelilo gledalce, saj je ustvarilo preveč umeten videz. Zmožnost Intelligent FRC naj bi ustvarjalcem vsebin omogočila, da sami določijo, koliko glajenja gibanja se uporablja v posameznih prizorih, obenem pa se bo znala samodejno prilagajati glede na osvetlitev v prostoru, kar bi lahko pripomoglo k bolj naravni vizualni izkušnji. Vse skupaj zveni zelo podobno kot Authentic Motion, funkcija, ki jo je Dolby predstavil septembra, kot del svojega novega standarda Dolby Vision 2 Max. Tudi ta omogoča ustvarjalcem natančen nadzor nad glajenjem gibanja na podlagi posameznega kadra.

Kljub obljubam pa ostajajo pomisleki. Tehnologiji še nista dokazali, da lahko resnično izboljšata izkušnjo gibanja brez umetnega videza. Čeprav možnost nadzora s strani ustvarjalcev zveni obetavno, bo treba v praksi videti, ali bodo rezultati res bolj naravni in sprejemljivi tudi za zahtevnejše gledalce.