Samsung bo ekrane kupoval pri LG-ju

Samsung je sklenil presenetljivo pogodbo z dolgoletnim rivalom, ki bo zanj izdeloval zaslone OLED.

Po poročanju tiskovne agencije Reuters so pri podjetju Samsung sklenili dogovor z največjim tekmecem na področju proizvodnje televizorjev. Južnokorejsko podjetje LG bo za Samsung izdelovalo visokokakovostne OLED zaslone. Posle je sklenjen, zato naj bi se dobave začele že v tem četrtletju, njihova količina pa sčasoma povečevala. Tako bo LG za Samsung v letu 2024 proizvedel 2, leta 2025 3 in še leto kasneje 5 milijonov zaslonov. Na začetku bodo to zasloni velikosti 77 in 83 palcev.

Partnerstvo bo kljub nerazumnosti na prvi pogled koristilo obema. Samsung bo z njim skušal pridobiti večji tržni delež na trgu televizorjev OLED, kjer vodi LG z več kot polovico vseh prodanih izdelkov, drugi je Sony s četrtino, medtem ko se za Samsung v tem segmentu odloči zgolj 6 odstotkov kupcev. Po drugi strani bo posel LG-ju pomagal nadoknaditi poslovne izgube, ki se vlečejo že celo leto. Poznavalci ocenjujejo, da bi sklenjena pogodba LG-ju lahko prinesla poldrugo milijardo ameriških dolarjev dodatnega zaslužka.