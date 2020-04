Samsung bi razvil tipalo s 600 megapikami

Samsung je eden največjih proizvajalcev fotografskih tipal, vodja ekipe za razvoj le teh pa je na spletni strani objavil načrte za izdelavo tipala z ločljivostjo kar 600 megapik.

Samsungova tipala najdemo tudi v izdelkih konkurenčnih podjetij, trenutno se v telefone vgrajuje tipala s 64 in 108 MP. Yongin Park, vodja oddelka za ta tipala, je v objavi omenil, da bi radi presegli ločljivost človeškega očesa. To naj bi bilo ločljivosti okoli 500 MP, tipalo s še višjo ločljivostjo pa bi bilo uporabno tudi na drugih področjih, ne samo za fotografiranje s telefoni. Že sedanje ločljivosti so na meji uporabnosti, v praksi se posamezne pike digitalno združuje s pomočjo različnih algoritmov, niti predstavljamo si ne, kaj bi se dalo s tako visokimi ločljivostmi.

V prejšnji številki Monitorja smo sicer objavili daljši članek, v katerem smo preizkusili nekaj fotografsko najzmogljivejših telefonov ta hip – med njimi tudi Samsungov Galaxy S20 Ultra z omenjenimi 108 MP. Na trenutke je ta ločljivost sicer res koristna, a praksa pa ni tako enostavno, da bi z večanjem ločljivosti lahko potegnili enostavno črto k višji kakovosti fotografij.