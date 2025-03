Objavljeno: 29.3.2025 08:00

Samovozeči taksiji v enem letu nabrali za 65.000 dolarjev kazni

Avtonomna vozila Jaguar I-Pace so samo v San Franciscu nabrala 589 parkirnih kazni in še 124 drugih glob zaradi oviranja prometa.

Waymo, podjetje pod okriljem Alphabeta (Google), ki upravlja floto samovozečih taksijev, se je lani znašlo v precej človeški težavi. Njihova avtonomna vozila so brez voznika nabrala za več kot 65.000 ameriških dolarjev kazni. Gre za zanimiv paradoks prihodnosti mobilnosti, čeprav Waymo uspešno izvaja več kot 200.000 plačanih voženj tedensko (kar je dvakrat več kot leto prej), se njihovi roboti očitno še vedno učijo pravil mestnega prometa. Poleg napačnega parkiranja in oviranja prometa so vozila ignorirala tudi prepovedi med čiščenjem cest ter ustavljala na mestih, namenjenih dostavi. Eden od izkušenih nadzornikov prometa v San Franciscu je za Washington Post povedal, da je avtonomno vozilo obravnaval enako kot vsako drugo: »Dvakrat sem potrobil. Ni se premaknilo. Zato sem napisal kazen.«

Waymo zatrjuje, da vsa prejeta obvestila redno poravna in da nenehno posodablja sistem, da bi zmanjšal število tovrstnih incidentov. Vozila naj bi prepoznala prometne znake, zaznala, če ovirajo promet, ter se znala pravilno parkirati. A v praksi ta znanja očitno še niso popolna, robotski taksi se včasih ustavi v območju za komercialni prevzem potnikov ali se spontano odloči za počitek stran od Waymovega parkirišča. Waymo danes velja za vodilnega igralca v ameriški industriji avtonomnih taksijev, še posebej po tem, ko je General Motors lani ukinil svoj projekt Cruise, v katerega je vložil kar 10 milijard dolarjev. A zdi se, da bo prihodnost prometa, tako kot prometne kazni, očitno še dolgo ostala univerzalno človeška izkušnja. Tudi če za volanom ni več človeka.