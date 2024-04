Salesforce prevzema družbo za upravljanje podatkov Informatica

Spletni velikan za poslovne storitve je napovedal namero, da bo prevzel družbo Informatica, ki je sicer znano predvsem po orodjih in storitvah za upravljanje podatkov v oblaku. Informatica je nedavno najavila novo generacijo orodij s temeljem na umetni inteligenci, ki obljublja učinkovitejše urejanje in upravljanje podatkov, zlasti v luči priprave podatkov za rabo v orodjih umetne inteligence.

Saleforce sicer že ima svojo platformo za umetno inteligenco Einstein, vendar očitno napovedana orodja družbe Informatica učinkoviteje upravljajo neprečiščene in neurejene podatke, ki za podjetja predstavljajo največjo oviro za učinkovitejšo rabo umetne inteligence. Orodja družbe Informatice naj bi ta proces domnevno močno pospešila. Prav tako je pomembna sposobnost novih orodij za učinkovit nadzor metapodatkov, ki med drugim omogoča boljši nadzor primernosti za rabo podatkov v javne namene in ločevanje od tistih, ki so zaupne narave.

Vrednost nakupa ni znana, vendar jo nekateri analitiki primerjajo s preteklimi nakupi s strani družbe Salesforce. Družba je leta 2018 prevzela podjetje MuleSoft za 6,5 milijarde dolarjev, leto dni kasneje družbo Tableau za 15,7 milijarde dolarjev, nazadnje pa so leta 2021 kupili še podjetje Slack za 27,1 milijarde dolarjev.