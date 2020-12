Salesforce prevzema družbo Slack

Le nekaj dni za tem, ko so v javnost pricurljale prve informacije, je podjetje Salesforce potrdilo nakup družbe Slack. Končna prevzemna cena je celo nekoliko višja od pričakovanj analitikov in znaša 27,7 milijard dolarjev. Prevzem bo zaključen predvidoma v sredini leta 2021.

Po dogovoru bo Slack ostal samostojen oddelek znotraj korporacije Salesforce, vodil pa ga bo še naprej soustanovitelj in dosedanji direktor Stewart Butterfield. Prvi korak v integraciji s ponudbo novega lastnika je znan: Slack bo postal uporabniški vmesnik za poslovno storitev Salesforce Customer 360. Ohranili ga bodo tudi kot samostojen izdelek, saj strategija razvoja programa Slack pa ostane enaka kot doslej.

Za Salesforce je to že drugi veliki nakup v dveh letih, saj so lani za 15,7 milijard dolarjev kupili proizvajalca rešitev za poslovno analitiko Tableau. Podjetje bo s temi nakupi brez dvoma postalo večji konkurent glavnim ponudnikom na področju upravljanja poslovnih rešitev in poslovnega sodelovanja, kot so Microsoft, Oracle, Google in Amazon.