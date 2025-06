Salesforce prevzema družbo Informatica za 8 milijard dolarjev

V enem največjih prevzemov v tehnološkem sektorju v letošnjem letu je Salesforce napovedal dogovor o nakupu podjetja Informatica za približno 8 milijard dolarjev. Ta poteza predstavlja pomemben korak v strategiji Salesforcea za krepitev svojih zmogljivosti na področju umetne inteligence in podatkovnega upravljanja.

Informatica, ustanovljena leta 1993, je vodilna na področju upravljanja podatkov v oblaku, z rešitvami za integracijo, katalogizacijo, upravljanje metapodatkov, kakovost podatkov in upravljanje matičnih podatkov (MDM). S prevzemom bo Salesforce združil te zmogljivosti s svojo platformo Agentforce, ki omogoča delovanje avtonomnih AI agentov, ter s svojimi obstoječimi rešitvami, kot so Data Cloud, Tableau in MuleSoft.

Glavni cilj združitve je vzpostavitev enotne arhitekture za agentno umetno inteligenco, ki bo omogočala varno, odgovorno in obsežno delovanje AI agentov v sodobnih podjetjih. Z integracijo Informatice bo Salesforce pridobil boljšo preglednost nad izvorom in uporabo podatkov, kar je ključno za skladnost z regulativnimi zahtevami in zagotavljanje zaupanja vrednih AI rešitev.

Prevzem prihaja po obdobju, ko je Salesforce pod pritiskom vlagateljev že dalj časa iskal načine za izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti. Po večjih prevzemih, kot sta bila Tableau za 15,7 milijarde dolarjev leta 2019 in Slack za 27,7 milijarde dolarjev leta 2021, je podjetje sicer začasno upočasnilo nove nakupe. Zdaj pa se zdi, da se vrača k strateškim prevzemom, ki podpirajo njegovo vizijo prihodnosti AI.

Čeprav bo prevzem financiran z mešanico obstoječih denarnih sredstev in novega dolga, Salesforce pričakuje, da bo dogovor pozitivno vplival na operativne marže že v drugem letu po zaključku. Kljub temu pa obstajajo pomisleki glede morebitnega prekrivanja funkcionalnosti med rešitvami Informatice in obstoječimi rešitvami Salesforcea, kot je MuleSoft, kar bi lahko privedlo celo do posega regulatorjev.