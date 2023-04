S telefonom Samsung Galaxy S22 klicali prek satelita

Podjetje AST SpaceMobile je uspešno opravilo dvosmerni glasovni klic prek satelita.

Podjetje iz Teksasa, ki gradi satelitsko mobilno omrežje, želi uporabnikom po vsem svetu zagotoviti dostop do storitev 2G, 3G, 4G LTE in celo 5G širokopasovnega omrežja. Predvsem ciljajo na prebivalce podeželskih in obalnih območjih ter na države v razvoju.

Korak k uresničitvi načrta so dosegli s klicem v satelit BlueWalker 3 (BW3), ki je del njihovega komunikacijskega sistema nizke orbite. Klicali so iz območja Midland v Teksasu v Rakuten na Japonskem prek spektra AT&T in to s povsem običajnim telefonom Samsung Galaxy S22. Podjetje želi z integracijo patentiranega sistema in lastne arhitekture uporabnikom zagotoviti, da bodo z nespremenjenimi pametnimi telefoni lahko opravljali telefonske klice, izmenjavali sporočila in več, ne da bi se obremenjevali s pokritostjo mobilnega signala.