S predavanjem Matevža Fabjančiča iz Cosylab se začenja nova sezona projekta M_oder

Predavanje Matevža Fabjančiča z naslovom Približno računanje na ravni prevajalnika na mobilnih napravah bo potekalo danes ob 18. uri v Mestnem muzeju Ljubljana.

S predavanjem Matevža Fabjančiča iz podjetja Cosylab se bo danes začela nova sezona projekta M_oder, ki ga pripravljata Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) ter Univerza v Ljubljani. V okviru serije predavanj bodo študenti, prejemniki lanskoletnih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani, delili rezultate svojih magistrskih in diplomskih nalog.

Kot piše na spletni strani muzeja, se bo na predavanju Fabjančič dotaknil domene računalništva in informatike, ki imata v našem vsakdanjem življenju osrednjo vlogo. Med drugim bo predstavil teme, povezane z uporabo modelov globokega učenja in odgovoril na vprašanje, ali približnost modelov globokega učenja nujno ohromi njihovo natančnost.

Matevž Fabjančič je leta 2018 diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL). Leta 2021 je na isti fakulteti magistriral, za magistrsko nalogo pa prejel tudi Prešernovo nagrado UL. Kot je napisano na spletni strani UL, je v nagrajenem delu razvil način dinamičnega prilagajanja natančnosti računanja nevronske mreže na mobilni napravi. Sistem ob minimalni izgubi klasifikacijske točnosti nevronske mreže zmanjša porabo električne energije in s tem podaljša nemoteno delovanje mobilne naprave. Fabjančič je danes zaposlen v podjetju Cosylab, kjer razvija programsko opremo, ki podpira proces zdravljenja raka z radioterapijo.

Z današnjim predavanjem se začenja nova sezona projekta M_oder, v sklopu katerega želijo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane mladim ponuditi podporo pri razvijanju veščin javne predstavitve svojega raziskovalnega dela. Omogočajo jim prostor za predstavitev svojih raziskovalnih del širši javnosti in spodbujanje dialoga o aktualnih ugotovitvah mladih znanstvenic in znanstvenikov različnih študijskih smeri. Od leta 2022 projekt podpira tudi UL, v okviru skupne akcije (Spre)govori znanost na M_odru, še piše na spletni strani muzeja.

Vir: STA.