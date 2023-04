S kvantnim računalnikom izračunali lastnosti molekul

Kvantni računalniki že nekaj let niso več le teoretične zamisli, temveč delujejo in se uporabljajo za reševanje različnih problemov, večinoma resda še primitivnih in konceptualnih. Raziskovalci s švedske univerze Chalmers so sedaj uporabili tak kvantni računalnik tudi v kemiji, kar je prvi tovrstni primer.

Doslej smo namreč o kvantnih računalnikih brali zlasti v okviru razbijanja šifer in reševanja matematičnih ali fizikalnih problemov, za katere obstajajo kvantni algoritmi. Pri kemijskih simulacijah, ki jih trenutno izvajamo na klasičnih računalnikih, pa skušamo opisovati kvantni svet. Zato so kvantni računalniki kot nalašč zanje, saj pričakujemo hitrejše in natančnejše rezultate. Na Chalmersu imajo 5-kubitni superračunalnik Särimner že od leta 2021, sedaj pa so dobili še večjega, 25-kubitnega.

Na Särimnerju so uspeli izračunati energijo majhnih molekul, kakršni sta vodik in litijev hidrid. To so kemijske ustreznice iskanja deliteljev števila 105, a tako se začne. Pokazali so, da je tak ekvivalenten kot na klasičnem računalniku. Slednji je za zdaj še hitrejši, a nekje se mora začeti.

