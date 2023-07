S ChatGPT je lahko vsakdo podatkovni analitik

Naročnikom na storitev ChatGPT Plus je na voljo vtičnik Code Interpreter, ki iz slehernika naredi vrhunskega podatkovnega inženirja.

OpenAI je uporabnikom generativne umetne inteligence ChatGPT že marca obljubil podporo vtičnikom za programske aplikacije tretjih oseb, ki uporabnikom omogoča razširitev njene funkcionalnosti za opravljanje nalog, kot je branje celotnih PDF dokumentov. Ta teden je podjetje sporočilo, da je njihov interni vtičnik Code Interpreter, na voljo vsem naročnikom na storitev ChatGPT Plus.

Code Interpreter omogoča botu ChatGPT zagon kode, po želji z dostopom do datotek, ki jih uporabnik naloži. ChatGPT je tako sposoben analizirati podatke, ustvarjati grafikone, urejati datoteke, izvajati matematične operacije in podobno. Z obsežnim naborom orodij in veliko pomnilnika lahko AI piše kodo v Pythonu in manipulira z datotekami do velikosti 100 MB.

Code Interpreter omogoča uporabnikom ChatGPT Plus generiranje grafikonov, zemljevidov, vizualizacij podatkov in grafik, analizo glasbenih seznamov, ustvarjanje interaktivnih HTML datotek, čiščenje podatkovnih zbirk in branje barvnih palet iz slik. Interpreter odklepa številne zmogljivosti, ki iz bota naredijo močno orodje za vizualizacijo, analizo in manipulacijo podatkov.