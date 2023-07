S 3D tiskalnikom so izdelali (in prodali) najmanjšo torbico na svetu

Podjetje MSCHF, znano po svojih nenavadnih modnih izdelkih, je na dražbi za slabih 60 tisoč evrov prodalo mikroskopsko torbico, natisnjeno s 3D tiskalnikom.

Modni kos, ki je viden le pod mikroskopom, meri 657 x 222 x 700 mikrometrov in nosi logotip modne hiše Louis Vuitton. Torbico, manjšo od zrna soli, so izdelali iz fotopolimerne smole z uporabo 3D tiskanja. Med izdelavo so zaradi majhnosti predmeta izgubili več začetnih vzorcev. Da se enako ne bi zgodilo novopečenemu lastniku, so torbici priložili mikroskop z digitalnim zaslonom. Seveda je torbica prej umetniško delo kot zares uporaben predmet, novemu lastniku pa bržkone predstavlja donosno naložbo za prihodnost, saj poznavalci predvidevajo, da bi ji vrednost znala še precej narasti.