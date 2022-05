Ryzen 7000 prihajajo

AMD je na Computexu naznanil prihajajoče procesorje Ryzen 7000, ki bodo na prodajne police prispeli ob koncu leta. Predstavljajo nadgradnje družine Ryzen 5000 izpred dveh let in temu primerno prinašajo precej novosti. Čeprav taktov in cen še ne poznamo, novosti ne manjka.

Najhitrejši procesorji Ryzen 7000 bodo v turbo načinu zmogli več kot 5,5 GHz, kar je bistveno več od trenutnih rekorderjev. Druga pomembnost novost je način proizvodnje, saj jih bo TSMC izdeloval v 5-nm litografiji, česar za namizne računalnike še nismo videli. Celotni čiplet (vhodno-izhodno vezje) pa bo zgrajen v 6-nm merilu. Vključeval bo tudi grafične čipe Radeon DNA 2. Posamezen čiplet bo imel osem jeder.

Novi procesorji bodo sedli na podnožje AM5 (LGA1718), ki bo podpiral pomnilnik DDR5. Primernejša beseda je zahteval, saj drugih verzij ne bo možno uporabiti. Vodilo PCIe 5.0 pa bo omogočilo delovanje hitrih SSD-jev.

Več informacij pa pričakujemo v prihajajočih tednih.