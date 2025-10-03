Objavljeno: 3.10.2025 15:00

Ryanair ne želi več potnikov brez pametnih telefonov

Irska nizkocenovna letalska družba Ryanair bo z 12. novembrom popolnoma ukinila papirnate vozovnice in klasično prijavo na letališču.

Potniki bodo morali za dostop do svoje digitalne vozovnice uporabiti mobilno aplikacijo, brez katere letenje z družbo Ryanair ne bo več mogoče, ne da bi pri tem nastali dodatni stroški. Če potnik ne bo imel digitalne vozovnice, bo moral plačati pristojbino za prijavo na letališču. Ryanair zatrjuje, da že zdaj kar 80 % njihovih potnikov uporablja digitalne vozovnice, zato menijo, da je prehod logičen korak naprej - hitrejši, bolj pregleden in okolju prijazen. Poleg tega aplikacija omogoča druge funkcionalnosti, kot so naročilo hrane in pijače na sedež ter sprotno obveščanje v primeru zamud.

Kljub temu poteza družbe sproža burne odzive. Nekateri opozarjajo, da je odločitev diskriminatorna do starejših ali tistih, ki nimajo pametnega telefona. Drugi izpostavljajo težave, kot so izguba telefona, prazen akumulator ali slaba internetna povezava, kar bi lahko pomenilo, da potnik brez svoje digitalne vozovnice ostane na tleh. Ryanair pa v tovrstnem početju ni osamljen, letalska industrija nasploh vse bolj stavi na digitalizacijo. ZDA za zdaj sicer ne napovedujejo ukinitve papirnatih vozovnic, a spremembe že prihajajo tudi tja. TSA v ZDA uvaja prepoznavo obrazov za preverjanje potnikov na določenih letališčih, medtem ko Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) razvija digitalni potni list, ki bi potnikom omogočal, da se identificirajo zgolj s telefonom in obrazom.