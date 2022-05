Objavljeno: 19.5.2022 12:00

Ruski del Googla je – bankrotiral

Googlova ruska podružnica je imela v letu 2021 približno 2 milijardi evrov prometa, sestavljalo pa jo je več kot 100 zaposlenih. Danes, ko je Rusija v vojni oz. »specialni vojaški operaciji« z Ukrajino, je ta ista podružnica vložila predlog za stečaj.

Zahodni mediji in tehnološki giganti imajo v Rusiji od začetka vojne težave, poslovanje Facebooka in Twitterja je denimo v celoti prepovedano. Google je bil do sedaj manj na udaru, kljub temu, da je podjetje prepovedalo oglaševanje ruskih državnih medijev, na Youtubu pa je njihove kanale tudi blokiralo. Ruska država (oz. regulator) je Google zato denarno kaznovala, dodatno tudi zato, ker iz svojih storitev niso odstranili vsebin, ki so po ruskem mnenju nelegalne.

No, dokončni bankrot je posledica dejstva, da so ruske oblasti podjetju Google Rusija zasegle bančni račun. Google resignirano ugotavlja, da poslovanje brez bančnega računa pač ni več mogoče, saj ne morejo izplačevati niti plač.

Brezplačne spletne storitve (iskalnik, Youtube, Gmail, Maps, Android, trgovina Play) bodo v Rusiji še vedno na voljo.