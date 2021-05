Objavljeno: 25.5.2021 13:51

Rusija svari Google – 24 ur za odstranitev spornih vsebin

Ruska agencija za komunikacije Roskomnadzor je Googlu dala 24 ur za odstranitev spornih vsebin, sicer naj bi upočasnili hitrost njihovega spletnega prometa.

Rusija je podobno upočasnitev že uvedla pri Twitterju, kjer pač niso odstranili določenih vsebin. Med drugim naj bi pri Googlu šlo za video posnetke o drogah, posnetke z nasiljem in posnetke od ekstremističnih organizacij. Če se Google ne odzove jih lahko doleti tudi denarna kazen od dobrih 10 pa do 50 tisoč dolarjev, po več kršitvah pa tudi kazen do 10% skupnega letnega prihodka. Lokalno podjetje Google Russia se še ni odzvalo.

Dodatno pa jih ruske oblasti obtožujejo cenzure, saj so med drugim blokirali YouTube račun ortodoksnega televizijskega kanala ki je v lasti ruskega poslovneža, ki pa se je znašel v sankcijah EU in ZDA. Poslovnež, Konstantin Malofeev, naj bi namreč financiral ruske separatiste, ki se borijo v Ukrajini.