Rusija prepovedala Instagram

Rusija je Facebook (Meta) označila za ekstremistično organizacijo, ob tem pa tudi prepovedala aplikacijo Instagram.

Ruska preiskovalna komisija, najvišji organ za pregon kriminala, je odprla preiskavo zoper podjetje Meta. Podjetje je namreč pred kratkim omililo pravila o nagovarjanju k nasilju, a le v Ukrajini (dovoljen je denimo poziv "Smrt ruskim okupatorjem"). Pri Meta pravijo, da gre za zaščito govora v namen samo-obrambe v primeru vojaške invazije Ukrajinske države. Poudarjajo, da to ne spreminja stališča do sovražnega govora in da ne bodo tolerirali sovražnega govora zoper Ruse.

Ukrajinski minister za digitalno transformacijo, Mykhailo Fedorov, se je Facebooku zahvalil za njihovo potezo, Ruski regulator Roskomnadzor pa je Instagram blokiral.