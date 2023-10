Objavljeno: 6.10.2023 05:00

Rusija kani marca blokirati dostop do VPN

V Rusiji bodo prihodnje leto prepovedali uporabo navideznih zasebnih omrežij (VPN), je sporočil senator Artem Šejkin iz vrst vladajoče stranke Združena Rusija. S 1. marcem prihodnje leto bo regulator telekomunikacij Roskomnadzor začel blokirati dostop do VPN-jev. Uradne izjave Roskomnadzora še ni.

Povpraševanje po dostopu VPN in uporaba te storitve se je v Rusiji močno povečala po lanskem februarju, ko so ruski ponudniki dostopa do interneta začeli blokirati dostop do številnih zahodni strani, zlasti družbenih omrežij. VPN je trenutno najenostavnejši in najzanesljivejši način za izogibanje blokadi določenih spletnih strani. To je običajna taktika v več državah z nadzorom, tudi na Kitajskem, kjer omogoča zaobiti veliki kitajskih požarni zid.

Šejkin je dodal, da Rusija podjetje Meta – ki nudi Facebook, Instagram in WhatsApp – šteje kot ekstremistično organizacijo. Zato je ključno, da državljane zaščitijo pred njenimi vsebinami, je še dejal.