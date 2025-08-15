Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 15.8.2025 08:00

Rusija blokirala klice prek WhatsAppa in Telegrama

Ruske oblasti so sporočile, da so začele "delno blokado" klicev prek aplikacij WhatsApp in Telegram. Platformama očitajo nespoštovanje ruske zakonodaje, saj domnevno ne delita potrebnih informacij z organi pregona, ki jih ti potrebujejo za pregon kaznivih dejanj. Kritiki opozarjajo, da Rusija s tem krepi nadzor nad internetom v državi in omejuje svobodo govora.

Regulator Roskomnadzor se sklicuje na boj proti kriminalu in poudarja, da so onemogočili le klice, medtem ko sporočila še vedno lahko pošiljajo. Zagotovili so, da bodo funkcionalnosti spet omogočili, ko bosta platformi uskladili delovanje z zakonodajo.

Meta, ki ima v lasti WhatsApp, je dejala, da gre za zasebno aplikacijo za šifrirano komunikacijo, ki preprečuje državne poizkuse prisluškovanja, zato jo Rusija želi onesposobiti. Še naprej se bodo borili, da bo aplikacija omogočala šifrirano komunikacijo povsod, vključno z Rusijo, so še dodali. Telegram je dejal, da se aktivno borijo proti zlorabi platforme.

V praksi so klici nemogoči, ker se bodisi ne vzpostavijo bodisi jih motijo drugi zvoki. To se je začelo dogajati 11. avgusta letos. Že leta 2022 je sicer Rusija označila Meto kot ekstremistično organizacijo. Medtem Rusija promovira svojo aplikacijo MAX, ki jo razvija lokalno podjetje VK, poznano po družbenem omrežju VKontakte.

