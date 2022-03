Objavljeno: 6.3.2022 08:00

Rusija blokirala delovanje Facebooka, omejila dostop do Twitterja

Rusija je na svojem ozemlju blokirala delovanje socialnega omrežja Facebook, potem ko je ta blokiral strani več ruskih medijev, so sporočili iz ruskega regulatorja medijev Roskomnadzor. Ruski regulator je omejil tudi dostop do omrežja Twitter.

"Danes smo odločili, da se na ozemlju Ruske federacije blokira dostop do Facebooka," so zapisali pri Roskomnadzoru. Ob tem so navedli 26 primerov diskriminacije ruskih medijev s strani Facebooka, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Kmalu bo na milijone navadnih Rusov odrezanih od zanesljivih informacij (...) in utišanih," pa je v odzivu sporočil Nick Clegg, podpredsednik za globalne zadeve pri Facebookovi krovni družbi Meta. Kot je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, si bodo na vse načine prizadevali, da obnovijo svoje storitve, tako da bodo ostale dostopne ter da bodo lahko ljudje varno izražali svoja mnenja in organizirali akcije.

Roskomnadzor je sicer po blokadi Facebooka odredil še "omejitev dostopa" do družbenega omrežja Twitter, poročajo ruske tiskovne agencije. Kot so pojasnili pri regulatorju, ta ukrep temelji na zahtevi generalnega tožilca z dne 24. februarja oziroma na zakonu, ki ureja omejitve dostopa do spletnih mest, če ta vsebujejo pozive k množičnim neredom, ekstremističnim dejavnostim ter udeležbi na nedovoljenih množičnih dogodkih. Novinar AFP je potrdil, da se tok novic na Twitterju v Rusiji ne osvežuje več.

Ruske oblati so že pred tem onemogočile delovanje več domačih neodvisnih medijev ter omejile dostop do vrste tujih medijev, kot so britanski BBC, nemški Deutsche Welle in ruska spletna stran Radia Svoboda.

Ruski parlament je danes izglasoval tudi zakonsko spremembo, ki predvideva visoke denarne kazni in do 15 let zapora za širjenje po oceni oblasti lažnih informacij o oboroženih silah države. Novo zakonodajo je zvečer že tudi podpisal predsednik Vladimir Putin.

O tem, da je Evropska unija že pred tem odredila blokado ruskih medijev RT in Sputnik News, smo že pisali.

STA