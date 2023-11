Robotski sesalnik prihodnosti

Nekdanja Googlova inženirja sta zasnovala inovativen robotski sesalnik, ki odpravlja napake drugih tovrstnih izdelkov na trgu.

Robotski sesalnik Matic, ki so ga razvijali dolgih šest let, namesto običajnih tipal in tehnologije LiDAR za navigacijo uporablja pet RGB kamer, ki mu omogočajo, da se po prostoru premika bolj podobno človeku, ker ovire pravočasno vidi in se jim izogne. Sesalnik deluje lokalno, brez potrebe po internetni povezavi, kar pomeni večjo zasebnost, saj podatki o zemljevidu lastnikovega doma ostanejo znotraj naprave. Matic zna sesati, brisati in samodejno prepoznati različne vrste tal ter samodejno prilagoditi način čiščenja. Odziva se na geste in ukaze ter zna sam poiskati in očistiti umazana območja.

Robotski sesalnik Matic je v promocijskem obdobju pred splavitvijo izdelka na voljo po znižani ceni 1500 ameriških dolarjev, medtem ko bo redna cena marca 2024 tri stotake višja.