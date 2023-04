Robotska varuška za pse

Podjetje Companion je začelo sprejemati rezervacije za robota, ki se bo igral s psom, ga učil in mu delil priboljške, medtem ko lastnika ne bo doma.

Novo pametno napravo po imenu Companion je mogoče opisati kot varuško in učitelja za pse. Naprava je zasnovana tako, da med odsotnostjo lastnika zagotavlja stimulacijo in zabavo hišnemu ljubljenčku. Stacionarna naprava razdeljuje priboljške, se s psom igra in ga z glasom lastnika uči. Hkrati spremlja zdravje živali in išče morebitne spremembe v gibanju ali drži, ki bi lahko nakazovale bolečino, tesnobo ali stres. Companion deluje na osnovi strojnega učenja in umetne inteligence, pri interakciji s psom pa uporablja tehniko pozitivne spodbude.

Naprava, ki stane 49 dolarjev na mesec, je na voljo za prednaročila, dobave pa naj bi se začele maja 2024. Podjetje, ki je zbralo že 14 milijonov ameriških dolarjev sredstev za nadaljnji razvoj, med njegovimi podporniki pa sta podjetji Lerer Hippeau in Digitalis Ventures, načrtuje podobnega robota tudi za mačke.