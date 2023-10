Robotko Doly poganja Raspberry Pi

Levent Erenler je ustvaril odprtokodni robotski projekt z imenom Doly, ki ga poganja umetna inteligenca in mini računalnik Raspberry Pi.

Doly ima par oči v obliki okroglih zaslonov, ki prikazujeta interaktivne animacije. Namesto koles ima gosenici. Erenlerjev glavni cilj projekta je ustvariti nekaj, kar bi uporabnike spodbudilo k učenju programiranja in animacije. Rezultat je 3D tiskani robotski lik, ki je zaradi odprtokodne narave izredno prilagodljiv. Za Doly je priporočljivo uporabljati Raspberry Pi Compute Module 4, saj sta njena zmogljivost in raznovrstnost početja odvisni od količine lokalne shrambe ter pomnilnika RAM. Erenlerjeva Doly, za katero bo sredstva zbiral tudi na platformi Kickstarter, ima različne module, ki ji omogočajo interakcijo z okoljem, to so 8 MP kamera Sony IMX219, nekaj IR tipal, par TOF senzorjev in šestosni IMU senzor. V njeni notranjosti se skrivajo še baterija 18650 LiPo in prilagojena tiskana vezja.