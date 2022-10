Robotizacija Amazonovih skladišč

Amazon je v zadnjih treh letih vložil več kot 400 milijonov evrov za robotizacijo svojih distribucijskih skladišč, s čimer želijo izboljšati kakovost storitev za kupce in delovne pogoje za zaposlene. Ameriški spletni trgovec je bil v zadnjih letih tarča ostrih kritik, tudi stavk zaposlenih in širše javnosti, zaradi delovnih pogojev v svojih distribucijskih centrih.

Delovne pogoje skušajo izboljšati z več kot 550 različnimi tehnološkimi inovacijami, ki so jih razvili v svojem inovacijskem laboratoriju v mestu Vercelli v Italiji. Med temi inovacijami so najbolj izraziti štirje tipi robotiziranih sistemov. V prvo skupino sodijo avtomatski sistemi za sortiranje in analizo predmetov na tekočem traku. Robotizirani sistemi tu odpravljajo potrebo po ročnemu premikanju in odpiranju pošiljk, kar je tveganje tako za zaposlene, kot izdelke (in s tem kupce).

V drugo skupino robotskih sistemov sodijo roboti, ki v pretovarjajo in prevažajo palete z izdelki in odpravljajo potrebe po uporabi viličarjev z voznikom. V tretjo skupino sodijo samovozeča vozila, ki se avtonomno gibljejo v skladiščem prostoru in ljudem prihranijo nepotrebno hojo med različnimi skladiščnimi lokacijami. Zadnja skupina robotov pa nadomešča težko dviganje in spuščanje bremen na tekoči trak, kar je bila tudi ena večjih kritik zaposlenih.

Pri Amazonu zagotavljajo, da vpeljava robotov v skladišča ne pomeni hkrati tudi izgubo delovnih mest, temveč priložnost za uporabi ljudi v drugačnih vlogah. Amazon je v ta namen razvil posebne sistem za nadzor skladiščnega obrata, kjer zaposlenih s pomočjo posebnih aplikacij na vsem znanih bralnikih Kindle preverjajo delovanje robotskih sistemov, popravljajo napake v načrtih gibanja robotov, poskrbijo za napol samodejno odpravo napak in nesreč obenem pa skrbijo za iskanje novih smeri optimizacije delovanja robotiziranega skladišča.

Amazon je za prekvalifikacijo zaposlenih namenil 8.000 evrov na zaposlenega za pridobitev novih znanj, predvsem na področjih robotike, razvoja in upravljanja logističnih programskih rešitev.