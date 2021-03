Robot Perseverance, ki je trenutno na Marsu, uporablja procesor PowerPC, kot ga je leta 1998 imel prvi iMac

Objavljeno: 3.3.2021 07:00

Današnja elektronika (in računalniki in telefoni) se utaplja v milijardah tranzistorjev in gigahertzih, toda v vesolju je bolj kot hitrost in zmogljivost pomembna – zanesljivost.

Ameriški robot/rover Perseverance, ki je pred kratkim pristal na Marsu (in bo med drugim v zrak spustil tudi prvi vesoljski helikopter!) za svoje procesorsko srce uporablja procesor RAD750, ki je v resnici enojedrni PowerPC 750, le da je temeljito zaščiten proti sevanju. Procesor teče s frekvenco borih 233 MHz, ima »le« 6 milijonov tranzistorjev, v pomoč pa mu je 256 MB pomnilnika. Naj spomnimo – današnji procesorji v osebnih računalnikih imajo 4, 6, 8 ali več jeder, tečejo s frekvenco med 3 in 5 GHz, imajo desetine milijard tranzistorjev, pomnilnik pa se začne meriti nekje pri 8 gigabajtih.

Razlog je v sevanju, ki ga je v vesolju (in na Marsu) veliko in ki lahko drobnim elektronskim vezjem povzroči resne težave. »Boljša« so zato tista vezja, ki imajo večje razdalje med tranzistorji, ki imajo večje celice in ki tečejo pri nižjih delovnih frekvencah. Če bi šlo zaradi sevanja na Marsu kaj resno narobe, bi bilo stanje iz Zemlje kar težko popraviti. Mimogrede, na Perseverance sta zaradi dodatne zanesljivosti na voljo dva enaka računalniška modula, nameščen pa je še tretji, ki je namenjen obdelavi zajetih fotografij.

Mimogrede, na helikopterju, ki bo prvič vzletel čez nekaj tednov (v atmosferi, ki ima le 1% gostote zemeljske!) teče – Linux.

GhsZUZmJvaM

TheVerge