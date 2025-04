Robot, ki ga lahko natisnemo doma

V svetu odprte strojne opreme se je pojavil nov mejnik – Axon, delno humanoidni robot, ki ga je mogoče izdelati doma s pomočjo 3D-tiskanja in osnovnega znanja elektronike. Projekt sta zasnovala dva mlada ustvarjalca, Marcin Płomiński in njegov sodelavec z vzdevkom "Minco0", ki sta pri komaj 16 in 17 letih začela razvijati robota brez predhodnih izkušenj s CAD-om.

Danes je Axon funkcionalen prototip, ki združuje umetno inteligenco, modularno zasnovo in dostopnost za širšo skupnost.​ Axon ima humanoidni zgornji del telesa z glavo in dvema rokama, ki se premikata preko več servo motorjev. Roke so opremljene s petprstnimi, človeku podobnimi dlanmi. Notranjost telesa sestavljajo aluminijasti in kovinski deli, ki jih je trenutno treba ročno izdelati, vendar ustvarjalca načrtujeta, da jih bosta v prihodnosti nadomestila s 3D-natisnjenimi komponentami. Zunanja lupina, glava in mobilna baza robota so že izdelane s pomočjo 3D-tiskanja.​

Mobilnost Axona omogočajo kolesa, skrita v osnovi robota, kar mu omogoča gibanje brez vidnih mehanizmov. V tej osnovi se nahajajo tudi litij-polimerne baterije iz modelarskega sveta ter del elektronike. Za upravljanje robota uporabljajo štiri mikrokontrolerje Espressif ESP32, ki sodelujejo z računalnikom Raspberry Pi. Kamera, nameščena v glavi robota, spremlja okolico in omogoča odzivanje na vizualne dražljaje, medtem ko zaslon na prsih prikazuje dodatne informacije.​

Axon se lahko odziva na glasovne ukaze, zahvaljujoč povezavi z velikim jezikovnim modelom (LLM), ki deluje na zmogljivem oddaljenem strežniku. Ta umetna inteligenca omogoča robotu, da odgovarja na vprašanja, premika glavo, roke in se premika po prostoru. Poleg tega ima dostop do baze podatkov, kjer so shranjeni različni ukazi in akcije.​

Ustvarjalca iščeta pomoč skupnosti makerjev za nadaljnji razvoj Axona. Projekt trenutno ni najbolj prijazen za začetnike, saj zahteva naprednejše znanje CAD-a in 3D-tiskanja. Ker nimata izkušenj z GitHubom, kjer je projekt objavljen, prosita za konstruktivne povratne informacije in predloge za izboljšave.​

Vsi viri projekta so dostopni na GitHubu pod licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. CAD datoteke so na voljo na OnShape, medtem ko so STL datoteke pripravljene za tiskanje na Printables. Stroški izdelave robota naj bi znašali približno 1300 ameriških dolarjev.​