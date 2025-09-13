Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 13.9.2025 12:00

Revolut odstranil Slovenijo s črnega seznama

Zaplet z uvrstitvijo Slovenije na črni seznam držav, od koder v ZDA prek Revoluta ni možno nakazovati sredstev in kamor jih tudi ameriški uporabniki ne morejo, je po posredovanju slovenskega veleposlaništva odpravljen. Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je za STA povedal, da je opravil več telefonskih klicev in da mu nihče ni znal povedati, zakaj je bila Slovenija na seznamu, da pa je težava sedaj rešena.

Slovenijo je na seznam prva uvrstila butična banka Lead iz ZDA, in sicer že pred letom dni. Na to v Sloveniji nismo bili pozorni, dokler ni pred nekaj tedni na svoj seznam našo državo postavil še Revolut. V nobenih izmed bank niso znali navesti razlogov za to odločitev. Prav tako je finančno ministrstvo ZDA potrdilo, da Slovenije tudi na zvezni ravni ni uvrščena na noben črni seznam.

Revolut še ni posodobil spletnih strani, kar lahko pripisujemo vikendu, a težava naj bi bila rešena, zagotavlja veleposlaništvo. Razloga očitno ne bomo nikoli izvedeli.

