Revizorska hiša za poročilo prejela 440.000 avstralskih dolarjev, a ga spacala z umetno inteligenco

Revizorska hiša Deloitte je za avstralsko vlado izdelala analizo, za katero so zaračunali 440.000 avstralskih dolarjev oziroma četrt evrskega milijona. Sedaj bodo morali zadnji obrok vrniti, ker so v poročilu odkrili sledi umetne inteligence. Poročilo je vsebovalo neobstoječe reference, manjkajoče podčrtne opombe in celo izmišljene citate iz neobstoječih sodb. Deloitte je priznal, da so pri pripravi poročila uporabili generativno umetno inteligenco.

Poročilo so po pogodbi pripravili za Ministrstvo za delo (Department of Employment and Workplace Relations). V njem so podali revizijsko oceno vladnega informacijskega sistema za nadzor nad izplačili socialnih prejemkov, ki spremlja ravnanje upravičencev in jih ob kršitvah pogojev (npr. neprijavljanju na razpisana delovna mesta) kaznuje. Poročilo so objavili že julija, v njem pa je profesor sociologije Christopher Rudge s sydneyjske univerze odkril številne nedoslednosti. Deloitte je sprožil interno preiskavo.

Ta je potrdila, da je bila pri nastajanju poročila nepravilno uporabljena umetna inteligenca. Zato so pripravili popravljeno verzijo, ki težave odpravlja, vsebinsko pa naj bi bila enaka, trdijo. V njej piše tudi, da je Deloiite uporablja veliki jezikovni model generativne umetne inteligence (Azure OpenAI GPT-4o), do katerega ima dostop ministrstvo in teče na njihovih strežnikih Azure, da so zapolnili vrzeli v dokumentaciji in sledljivosti. Po domače: analizo je delala umetna inteligenca. DEWR vztraja, da je vsebina poročila nedotaknjena in da priporočila ostajajo enaka. Deloitte, ki vztraja, da je za nedoslednosti odgovorna človeška napaka, pa bo moral v prihodnosti bolje upravičiti visoke zneske.