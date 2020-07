Reuters opozarja – ne, v zaščitnih maskah ni anten 5G, ki nas počasi ubijajo…

Časi so takšni, da se tudi zelo resne ustanove, kot je Reuters (ali pa, denimo, BBC) resno ukvarjajo tudi s preverjanjem resničnosti novic, ki krožijo po internetu in še posebej po družabnih omrežjih. Včasih preverjajo tudi trditve, ki se bralcem Monitorja zdijo neumne, pa vendar – marsikomu se očitno ne zdijo take.

Prejšnji teden so se tako lotili video posnetka na Facebooku, ki ga je pred tremi tedni objavil nekdo z imenom Makedah Boyce in je v tem času pridobil že 1,1 milijona ogledov in 2000 všečkov (resda je 722 med njimi »smejalnih«), video pa je med svoje prijatelje delilo kar 6500 uporabnikov.

Avtor v videoposnetku razdre običajno zaščitno masko, kot jo dandanes v Sloveniji uporabljamo za vstop v zaprte javne prostore in – v njej najde kovinsko žičko! Popolnoma samozavestno jo poimenuje kot »ubijalska antena 5G«, nato pa še nekaj govoriči o vdihovanju le te (ali morda signalov 5G?) »neposredno v možgane«!

Kakorkoli že, pri Reutersu so se potrudili in o žički po elektronski pošti uradno povprašali proizvajalca 3M, ta pa je odgovoril, da je žička tam, da lahko masko bolje oblikujemo okoli nosu, zaradi tesnjenja.

Tako, zdaj veste.

Mimogrede, omenjeni video posnetek je tudi Facebook opremil z značko »False information, checked by independent fact-checkers«, vendar nam video vseeno dovoli pogledati. Denar je pač denar.