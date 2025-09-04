Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 4.9.2025 10:00

Rekordni napad DDoS meril 11,5 Tb/s

Minuli konec tedna je bil v ZDA sicer praznični, saj so doma ostali tudi v ponedeljek, a prav v tistih dneh je na internetu potekal največji napad DDoS v zgodovini. Cloudflare sporoča, da so blokirali napad z obsegom 11,5 Tb/s, kar je celih 60 odstotkov več od prejšnjega rekorderja.

Šlo je za hipervolumetrični napad prek UDP (User Datagram Protocol), ki je posebej pripraven za izvedbo velikih napadov. Trajal je vsega 35 sekund, v tem času pa je bilo poslanih 5,1 milijarde paketov na sekundo.

Napad so izvajale pametne naprave (IoT) in računalniki oblačnih storitev. Tovrstni napadi skušajo popolnoma poplaviti povezljivost tarče z internetom, zaradi česar bi postala neodzivna. Hkrati izčrpajo tudi njene notranje vire, ker se morajo odzivati na zahtevek po neobstoječih vratih.

Cloudflare ugotavlja, da sta letos narasla obseg in število napadov DDoS. V drugem četrtletju so blokirali 71 napadov na dan, v celotnem prvem polletju pa že več kot v letu 2024. Čedalje pogosteje pri njih sodelujejo tudi računalniki v oblaku, ki jih nadzorujejo napadalci. Tarče zadnjega napada niso razkrili.

